Gattuso: “Insigne? Deve sorridere, non solo per i gol, ed essere impeccabile. Ma sta crescendo molto”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima della sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Queste le sue parole: “Dal primo giorno sapevamo che il girone era difficile. Il Rijeka che era considerato meno forte ha creato difficoltà a tutti. Az e Real Sociedad hanno rose molto competitive. Cosa avrei fatto fossi stato a Parigi ieri sera? Difficile rispondere, bisognerebbe trovarsi di fronte a certe problematiche. Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti, ieri è stato un segnale forte. Chi ha deciso lo ha fatto in buona fede. Sicuramente non è stata una bella storia di calcio. Fabian Ruiz? Ha recuperato e sarà a disposizione. Soddisfatto del mio percorso a Napoli? Penso di aver fatto buone cose. Il mio staff ed io siamo soddisfatti del lavoro fatto. Abbiamo una squadra forte, eravamo convinti e lo siamo ancora che fosse la squadra perfetta per come vediamo il calcio. Insigne? Lorenzo non deve sorridere perchè fa i gol, ma perchè viene a Castel Volturno ad allenarsi. Con lui ho un rapporto schietto, sa che per valorizzare tutto quello che fa in campo deve comportarsi in un certo modo. Sta crescendo anche in questo. Per questo mi sono permesso di dire quelle cose, sta crescendo molto. È il capitano e deve essere sempre impeccabile in tutto quello che fa”.

Foto: Twitter Napoli