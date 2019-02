Gattuso, che impresa: il Milan sbanca Bergamo con doppio Piatek e Calhanoglu

Si conclude l’attesissima sfida tra Atalanta e Milan valida per il terzo anticipo della 24esima giornata di Serie A e i rossoneri sbancano Bergamo in rimonta. Apre le marcature Freuler al minuto 33, al tramonto del primo tempo, però, il solito Piatek si inventa un gol pazzesco su prezioso assist di Rodriguez. Nella ripresa, dopo un lunghissimo digiuno, si sblocca anche Calhanoglu con un gran tiro dalla distanza. Poi ancora Piatek, su corner di Calhanoglu, cala il tris e manda in estasi Gattuso che compie un’autentica impresa dando continuità ai recenti risultati. Il Milan vola al quarto posto a quota 42, l’Atalanta di Gasperini resta leggermente più dietro con 38 punti.

Classifica: Juventus 66; Napoli 52; Inter 43; Milan 42; Atalanta, Lazio, Roma 38; Torino 34; Sampdoria 33; Fiorentina 32; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 25; Cagliari 24; Spal 22; Udinese 19; Empoli; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Milan Twitter