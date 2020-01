Gattuso: “Il gol preso? Responsabilità mia, chiedo io di giocarla dietro. Sono positivo. Ci serve un filotto di vittorie”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta per 1-0 con la Lazio ai microfoni di Sky: “Dobbiamo guardare avanti, penso che la responsabilità del gol sia mia. Sono io che chiedo di passare al portiere, sono io che chiedo certi movimenti. La squadra sta cominciando a fare quello che chiedo io: se analizziamo, da quando sono arrivato, prendiamo anche gol assurdi. Da troppo tempo non diamo continuità ai risultati. Ci serve un filotto di vittorie, di belle prestazioni. Noi dobbiamo essere una squadra pensante, e non lo facciamo. Positivo? Io lo sono molto. E ho il dovere di far capire ai ragazzi che siamo sulla strada giusta. Penso che se giocheremo così, qualche vittoria arriverà. Ma se ci sentiamo sempre dire che siamo bravi, senza poi vincere, diventa tutto più difficile. Io mi diverto ad allenare questa squadra: abbina qualità, quantità. Ha tante doti. Abbiamo grandi margini di miglioramento, dobbiamo credere in quello che facciamo. Obiettivi? Mi devo basare su quello che vedo in settimana. Non possiamo parlare di aria fritta, non guardiamo la classifica. Devo vedere gli allenamenti e devo vincere le partite. Non ho altri obiettivi. Voglio che riusciamo a giocare da squadra come voglio io. Pressing alto, gioco veloce: questo chiedo, questo voglio vedere. Fine di un ciclo? Non lo so: il primo responsabile sono io. Devo fare anche io risultati per rimanere qui, è il mio obiettivo, anche io sono legato ai risultati“.

Foto: Napoli Twitter