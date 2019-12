Gattuso: “Ibra? Parlo solo dei miei giocatori. Insigne un patrimonio, obiettivo Champions”

Queste le altre dichiarazioni di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione: “Ibrahimovic è una suggestione? Voglio parlare di chi ho. Troppo facile ora parlare di Ibrahimovic, di Ronaldo o di Ronaldinho. Sono giocatori incredibili, ma parlo di chi ho. Insigne? Punto su tutti. Insigne è un patrimonio del Calcio Napoli, devo trasmettere fiducia a tutti. E’ capitano, nato qui, simbolo di questa squadra. Vale per lui e per tutti, ho il dovere di recuperare i giocatori e farli esprimere al massimo. Gli ottavi Champions? Sono a febbraio, ora ho altri problemi… So che è una grande vetrina, eccezionale per il Napoli. Gira e rigira, chi trovi trovi, batti sempre su squadre importanti ma abbiamo tempo per pensarci. Noi dobbiamo pensare a raggiungere la zona Champions, l’obiettivo è quello. Come giocheremo? Mi piace la linea a quattro, ho detto tutto”.

Foto: Napoli Twitter