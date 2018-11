Gattuso: “Higuain non ha mai detto di voler andarsene. Infortuni? Dobbiamo stringere i denti”

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato della partita in casa della Lazio, in programma domani alle ore 18: “Abbiamo lavorato con entusiasmo, mi è piaciuto lo spirito e sono soddisfatto. Abbiamo nove partite e sappiamo di avere tanti giocatori fuori ma non è una scusa, dobbiamo dare qualcosa in più. Dobbiamo stringere i denti tutti insieme”. Sugli infortuni di Romagnoli e Musacchio: “Si può averli a disposizione tra tre settimane, ma questa è una mia idea. Il problema è che si sono fatti male tutti insieme, ma non è solo un problema al polpaccio. I giocatori si sono fatti male su tre campi diversi, Romagnoli a Coverciano, Biglia sul campo 3 e non scattando, Caldara sul campo 5 che è simile a San Siro, l’unico che si è fatto male scattando. Non lavoriamo in palestra, cerchiamo di capire dove abbiamo sbagliato ma negli altri anni è successo ancora peggio con gli infortuni”. Su Calhanoglu: “Le sue prestazioni sono state al 50%, e ha stretto i denti e tante volte è anche colpa nostra perché lo costringiamo a giocare. Ma non è al massimo della forma, gli fa male il piede destro e non riesce a calciare. Sta un po’ meglio e ci serve tanto”. Su Ibrahimovic: “Non avevo bisogno delle parole di Ibra per capire che il Milan piaccia ancora molto. Chi deve venire qui è sempre gasato e contento, felice di indossare una maglia così gloriosa”. Su Higuain: “Bonucci ha fatto una scelta precisa e me l’ha detto. Higuain non mi ha mai detto che vuole andare via. Parliamo di tutto tranne che di questo”.

Foto: Twitter Milan