Gattuso: “Grosso? L’esonero fa parte del nostro lavoro”

Dopo il successo per 2-0 sul Rennes, il tecnico del Marsiglia, Gennaro Gattuso, ha parlato anche dell’esonero di Fabio Grosso in vista della prossima sfida contro il Lione: “Sono tempi difficili, non mi piace ma fa parte del nostro lavoro. Questo è uno dei rischi che corriamo. La partita di mercoledì sarà molto importante. Per noi, per la nostra classifica e cercheremo la vittoria. Il calcio deve essere una festa, speriamo che vada tutto bene. Penso ai tifosi del Nantes. Ci sono molti problemi in questo momento ma i bambini devono andare serenamente allo stadio, in una bella atmosfera: questo dovrebbe essere il calcio”.

Foto: Instagram Gattuso