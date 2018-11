Gattuso: “Grande reazione, mi aspettavo le difficoltà. Higuain? Era sofferente. Su Cutrone…”

Queste le prime parole di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, dopo la vittoria per 5-2 contro il Dudelange in Europa League: “Sull’1-1 ci siamo addormentati, dopo il pareggio è subentrata un po’ di paura – ha dichiarato Gattuso a Sky Sport -. La partita è stata interpretata bene, come sappiamo non ci sono sfide semplici. Mi aspettavo le difficoltà di stasera, l’importante era vincere. Ho visto una grande reazione, sono contento. Mauri? Mi è piaciuto molto l’impatto di José, avevo pensato di farlo giocare titolare. I fischi a Bertolacci? Mi spiace davvero. Higuain? Ho parlato poco oggi con Gonzalo, secondo me gli dava un po’ fastidio la schiena. Nel primo tempo l’ho visto sofferente, a volte faceva fatica anche a scattare. E’ stato bravo a non chiedere il cambio, a stringere i denti. Cutrone? Ha l’età per continuare a migliorare”.

Foto: Twitter ufficiale Milan