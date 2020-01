Gattuso: “Fiorentina partita fondamentale, Lobotka giocatore alla Verratti”. E conferma Gaetano alla Cremonese

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina: “Si pensa partita per partita, se andiamo a vedere i numeri al San Paolo non abbiamo fatto bene dal mio arrivo. Giochiamo contro una squadra viva, non è un caso che tengono bene il campo. Partita importante, fondamentale. Pensiamo solo alla Fiorentina, ma non a Lazio e Juventus“.

Sulla Fiorentina

“Sappiamo come giocano, ieri l’abbiamo visto, è una squadra che palleggia poco, ma attacca la profondità, ti viene addosso e non dobbiamo dargli campo. Dobbiamo far scorrere la palla, essere attenti a non dare campo perché hanno velocità davanti”.

Pochi gol

“La priorità è stata la difesa, poi il centrocampo, ora possiamo sviluppare in modo migliore, non è solo una questione degli attaccanti ma in quanti metri stiamo, gli avversari devono restare lì sul nostro palleggio. La difesa deve far giocare meglio la squadra e tenere gli avversari lì”.

Lobotka e Demme

“Sia Demme che Lobotka hanno qualità di palleggio, Demme può giocare a due o fare il vertice basso, Lobotka anche la mezzala con caratteristiche diverse, ci daranno una grande mano. La qualità negli allenamenti è salita, la palla ora scorre più veloce, aumenta anche la pressione per gli altri, nessuno ha il posto assicurato, chi merita gioca. Non butto però allo sbaraglio i giocatori, devono valutare anche come giochiamo. Lobotka può fare anche la mezzala, è diverso da Demme che gioca massimo due tocchi, Lobotka è uno alla Verratti porta palla, sterza, salta l’uomo”.

Carico di lavoro

“Abbiamo cambiato metodologia, giocano sempre gli stessi ogni 3 giorni, ci sta che ogni tanto non ne abbiano più. La squadra mi piace come sta lavorando e quando ha gamba riesce a pensare, quando manca una delle due componenti diventa più difficile. Tra una quindicina di allenamenti avremo continuità anche a livello fisico”.

Insigne

“E’ il capitano, in questo momento deve assumersi responsabilità, come gli altri. Sta giocando bene, fa cose importanti a livello qualitativo, ma non dobbiamo parlare dei singoli ma di squadra. Milik ha detto cose importanti, che dobbiamo credere in quello che facciamo, sono cose nuove e dobbiamo migliorare”.

Gaetano alla Cremonese

“Gianluca sa cosa penso di lui, in questo momento doveva andarsi a creare un vissuto. Ha grandi doti tecniche e fisiche, però deve andare a giocarsi e a crearsi un vissuto. Solo giocando può far vedere quanto è bravo. Non è vero che non avevo stima in lui, se comincia ad avere continuità in campo può far vedere le sue doti. Non facciamo paragoni con Castrovilli, lui dimostra che devi avere un vissuto”.

Fabian Ruiz

“E’ fortissimo, sta giocando molto bene, sbaglia qualcosa perché fa un tocco in più ma ha grandi qualità, fa cose che solo i grandi fanno. Se vogliamo uno dinamico, che va in pressione, non è lui, ha altre qualità pur non essendo il suo ruolo ma fa girare la squadra comunque se sbaglia meno”.

Mertens e Callejon

“Non parlo di contratti, faccio fatica già a fare il mio lavoro. Nessuno ha bussato alla mia porta, sanno con chi parlare della società, nessuno ne ha parlato a me”.

