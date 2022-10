Gattuso esprime vicinanza a Pablo Marì: “Gli auguro una pronta guarigione. Un abbraccio a lui e alle altre vittime”

L’aggressione di ieri sera ad Assago ha fatto il giro del mondo. Ne ha parlato, in conferenza stampa, anche Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, che ha epresso vicinanza a Pablo Marì e alle altre vittime: “Sì, ho sentito ieri, sono episodi che lasciano senza parole. Sono molto dispiaciuto per lui. E perché è morto un ragazzo che lavorava nel supermercato. Ora Pablo dovrebbe stare tranquillo per qualche mese, gli auguro una rapida guarigione e buona fortuna. A lui e alla famiglia”.

Foto: Instagram personale