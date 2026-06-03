Gattuso è a Formello: al via la sua avventura con la Lazio

03/06/2026 | 15:47:25

Rino Gattuso è arrivato a Formello per la prima riunione operativa con la Lazio. Presto arriverà l’ufficialità, gli accordi sono stati raggiunti nei giorni scorsi dopo la nostra esclusiva del 23 maggio quando Gattuso era stato accostato alla Lazio. Accordo rapido, già in passato Gattuso era stato due volte almeno vicino al club biancoceleste. Saranno diversi i temi da trattare, a partire da Gila in scadenza nel 2027 e grande obiettivo del Napoli.

Foto: Instagram Azzurri