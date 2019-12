Gattuso: “Domani non è ultima spiaggia. Napoli forte, spero nei rinnovi”

Rino Gattuso ha presentato in conferenza ma trasferta del Napoli, domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. “Ho visto una squadra che s’è consegnata a me ed al mio staff, abbiamo lavorato molto forte. Abbiamo la nostra filosofia, dobbiamo tornare a fare quello che il Napoli ha fatto per tanti anni dopo gli ultimi con un modulo diverso. Li ringrazio per la disponibilità, non è facile quando per anni sei lassù ed ora per due mesi non vinci. Può succedere come col Parma all’inizio. Ho sentito l’ultima spiaggia, ma nello sport non esiste, dobbiamo solo stare sul pezzo e recuperare i giocatori mentalmente. Il Sassuolo è una squadra forte, con giocatori giovani di talento, un tecnico che fa giocare bene le proprie squadre. Voglio vedere equilibrio, organizzazione. La mattina entro alle 8.30 e vado via alle 8 di sera, la priorità è il campo, allenare, farli stare sul pezzo e parlare. I giocatori ci sono, forti, e spero con tutto il cuore che firmeranno i rinnovi perché più forti di questi in giro ce ne sono pochi. Non ho paura, nessuno deve pensare alla paura. Devo dare tranquillità. Dobbiamo pensare a tenere il campo, a non guardare la classifica. Dobbiamo pensare solo a ciò che dobbiamo fare, migliorarci. Col 4-3-3 è necessario palleggiare dal basso, creare superiorità numerica e cercare i tre davanti. Soffrendo meno, tenendo meglio il campo. Fabian Ruiz può agire da regista, con le sue caratteristiche. In Nazionale ha giocato a due, da mezzala, ma può farlo. Voglio fare bene qui, per me è un grande club, giocatori sono fortissimi e ci sono persone squisite che si sono messe a disposizione. Ho grande entusiasmo”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli