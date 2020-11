Gattuso: “Dobbiamo avere questa voglia sempre”

Intervistato da Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il successo sulla Roma. Queste le sue parole: “Dobbiamo giocare con questa intensità, con questa voglia ogni partita. Il mio compito è questo, dare continuità alla squadra. Non dobbiamo sottovalutare nulla, già quando si entra in pullman e l’aria che si respira in spogliatoio. Quando non abbiamo palla mi piace che si chiudano le linee di passaggio, come oggi. Abbiamo fatto una grandissima partita. Quando sei in difficoltà devi stare là, da squadra organizzata”.

Su Maradona: “Si respira un’aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Troppa gente senza mascherina. E’ giusto, Maradona è una leggenda e sanno tutti chi è. Però ora dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze. Capisco l’affetto e l’aria che si respira, ma spero che da domani si ricomincino a fare le cose come si deve. La città sta soffrendo tanto, per la perdita di Maradona e per tutti i negozi chiusi. Ognuno deve fare il suo. Stiamo vivendo un momento difficile e la salute viene prima di tutto ora”.

Su Zielinski: “E’ un giocatore importante, uno dei più forti che abbiamo. Ma non si reggeva in piedi a causa del Covid. Gli abbiamo dato minutaggio, ancora non ha i 90 minuti. Ma abbina tecnica, balistica, scatti incredibili. Ha tutto per diventare un giocatore molto importante”.

Foto: Twitter Uff. Napoli