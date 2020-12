Gattuso: “Da Insigne voglio di più, è troppo musone. Osimhen? Non ha preso bene l’infortunio”

In vista della gara di Europa League di domani contro l’AZ Alkmaar, Gennaro Gattuso, ha parlato a Sky Sport del momento degli azzurri.

Queste le sue parole: “La squadra ha qualità tecniche importanti ed è risaputo. Quello che voglio da loro è che giochino da squadra sempre, che corrano e si impegnino in tutte le partite. Il modulo? Non mi piace parlare di moduli, i moduli li fanno i giocatori. Non è una questione di modulo, di numeri, i giocatori forti bisogna farli giocare ma se non ci mettiamo in testa che serve una corsa in più qualcuno deve restare fuori, ma mi piace far giocare chi ha qualità. Ma ne parliamo troppo, non è un problema di modulo, ma di voler far fatica”.

Su Insigne: “Sta facendo bene ma mi aspetto ancora di più, è il capitano, voglio vederlo con meno muso, non è più un 23enne, deve fare quel salto di qualità quando gli rompo le scatole tutti i giorni. E’ musone, lui lo sa, ha ancora tanti anni e deve migliorare quest’aspetto. Poi tecnicamente e per il sacrificio è impeccabile, ma lo vorrei più allegro e meno musone, non deve fare 2-3 giorni di mutismo quando si spegne la luce”.

Sull’AZ: “Partita difficilissima, complicata, partita che dopo di noi non ha più perso, ha sempre fatto risultato, se gli dai campo ti fa male. Ci vuole una gara di livello, di rispetto. Turnover? Vediamo, ci tengo a passare il turno e a proiettarmi sul campionato senza pensare ad un’altra partita con la Real Sociedad. Domani, lo sappiamo, è importantissima, ci giochiamo tanto, ci siamo allenati molto bene e speriamo di fare una grande prova”.

Osimhen: Un’assenza che mi scoccia, anche vederlo arrabbiato, la sta vivendo male. Dobbiamo essere bravi noi a farlo sentire tranquillo, speriamo guarisca in fretta”.

Foto: Twitter Napoli