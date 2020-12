Gattuso: “Da 12 giorni non sono me stesso, vedevo doppio 24 ore al giorno. Ora va meglio”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky al termine della partita con il Torino. Queste le parole del tecnico azzurro, che ha raccontato la malattia all’occhio: “Siamo arrivati scarichi e stanchi con tanti giocatori affaticati fisicamente. Ci teniamo stretto questo punto. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando. Ci mancano giocatori importanti. Quando si gioca ogni tre giorni ci può stare. Teniamoci stretto questo pareggio e guardiamo avanti. La sentenza del Coni? Servono muscoli e testa pronta. Da dieci-dodici giorni non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano anche sofferto per questo. Voglio fare un appello, a tutti quei ragazzini che non si vedono belli. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi. Se non sono arrivati i risultati è anche colpa mia. Tranquilli che non muoio. Io ho una malattia autoimmune, si chiama miastenia, e per la terza volta in dieci anni che mi è presa questa malattia. L’occhio andrà al suo posto e sarò più bello il più presto possibile. I ragazzi mi sono stati vicini, ma sono stato male, ho fatto tanta fatica, perché il problema non è solo vedere doppio, solo un pazzo come me può stare in piedi. Perché non è facile vedere doppio ventiquattro ore al giorno. Bisogna accettarlo e c’è di peggio nella vita, se un giorno devo decidere che non ci sono più, spero di farlo in un campo di calcio“.

Foto: Twitter Napoli