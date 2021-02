Gattuso: “Crediamo ancora nella qualificazione. Io il primo colpevole, ma tutti dobbiamo fare di più”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. Queste le parole di Rino: “Mi aspetto di partire meglio di come siamo partiti all’andata. Sappiamo bene le loro caratteristiche e invece ci siamo fatti sorprendere, penso che in questo momento la squadra deve leggere meglio certe situazioni. Anche a Bergamo è andato male sotto questo aspetto, dobbiamo annusare il pericolo. A livello di mentalità dobbiamo metterci qualcosa in più. Stiamo attraversando un momento negativo, con prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Indossiamo una maglia storica e rappresentiamo una città fantastica. Il primo ad avere responsabilità sono io che sono l’allenatore, ma tutto dobbiamo prendercele. In questo momento non basta quello che stiamo facendo”.

Sugli infortunati: “Koulibaly e Ghoulam saranno a disposizione domani. Abbiamo perso Osimhen. Non recuperiamo nessuno. Sia Demme che Hysaj stanno lavorando, ma non sono pronti. Mertens verrà in panchina, è da tanto tempo fermo. Avrà 10-15 minuti di autonomia. Ha dato disponibilità, ma sappiamo che non è al 100%. Domani vedremo se ci sarà bisogno di lui”.

Su chi giocherà in avanti: “Non faccio nomi perché non voglio dare vantaggi. Può giocare anche Elmas come prima punta, o Politano. Domani vediamo”.

Sulla qualificazione: “Ho visto qualcosa negli occhi dei miei ragazzi. Crediamo ancora nella qualificazione”.

