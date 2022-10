Gattuso: “Ci siamo preparati bene alla gara. Castillejo non ce la fa. Cavani? Il gol arriverà”

Tempo di vigilia di campionato per Gattuso e il suo Valencia. Proprio il tecnico calabrese, in conferenza stampa, ha analizzato la trasferta contro l’Osasuna: “Sarà una partita difficile come tutte quelle del campionato spagnolo. Ci siamo preparati bene, dobbiamo giocare 95 minuti con grande attenzione. L’Osasuna ha molte qualità e gioca molto bene sulle corsie laterali. Dovremo essere vigili”. Su tre importanti elementi come Castillejo, Kluivert e Cavani poi: “Castillejo non si è allenato tutta la settimana, domani ci proveremo ma ha poche possibilità. Justin si sta allenando bene. Deve dare continuità al gioco perché ha le qualità per fare meglio. Ha giocato 20-25 minuti in varie partite ma ci sono momenti in cui non tocca la palla. Può giocare meglio, voglio che sia continuo. Cavani? Non ho mai incontrato un attaccante che non soffra quando non segna. Sono molto contento di come sta giocando e della sua mentalità. Spero che il gol arrivi perché lui vive per questo”.

Foto: instagram Valencia