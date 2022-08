Gattuso cauto su Cavani: “Non gioca da tre mesi. Lo aiuteremo ad essere in condizione”

Nella conferenza stampa al termine della partita tra Valencia e Atletico Madrid, conclusa con la sconfitta della squadra guidata da Gattuso, l’allenatore ha parlato anche di Edinson Cavani, approdato ieri in Spagna e ufficialmente un nuovo calciatore della squadra. Ecco le sue parole: “Tutti dobbiamo fare di più per lui. Lo staff medico, quello tecnico. Si tratta di un calciatore che non gioca da tre mesi. E dobbiamo aiutarlo tutti. Vediamo come sta e quando sarà in condizione”.

Foto: Instagram Valencia