Gattuso: “Allan? Camminava durante gli allenamenti. Non è convocato”

Napoli, fuori quattro big per la trasferta di Cagliari.

Come annunciato poco fa in conferenza stampa dallo stesso Gattusso, Milik, Lozano, Koulibaly e Allan saranno esentati dalla sfida contro i rossoblu di Maran.

Per l’attaccante polacco si tratta di un’infiammazione al ginocchio, mentre Lozano ha riportato una contrattura che non gli permetterà di essere presente alla Sardegna Arena. Invece Allan non ha convinto durante la settimana “non si è allenato come piace a me: ha fatto delle grandi camminate e questo a me non sta bene”, ha detto il tecnico partenopeo. Infine out pure Koulibaly, “non si sente al 100%” ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli