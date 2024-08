Gattuso ai tifosi: “Voglio un inferno allo stadio. Se giochiamo male, fischiate dopo il 90′”

Questa sera alle 21:00 l’Hajduk di Spalato affronterà lo Slaven Belupo, per la partita d’esordio in campionato nella stagione 2024/25 del club croato. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Gennaro Gattuso ha chiamato a raccolta i propri tifosi, per far loro capire l’importanza del sostegno per i giocatori in campo: “Chiedo aiuto non solo alla Torcida , ma a tutta la gente dello stadio, per far sentire l’avversario in un vero inferno. Se giochiamo una brutta partita, fischiate dopo il fischio finale dell’arbitro. Voglio che lo stadio sia caldo durante la partita”.

Foto: Instagram Gattuso