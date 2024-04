Gatti: “Vittoria fondamentale, con questo spirito siamo una squadra difficile da affrontare”

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina, arrivata grazie a un suo gol.

Queste le sue parole: “Sì, è una vittoria importantissima, arrivavamo da due mesi difficilissimi, questa vittoria e quella di martedì ci danno tanto morale, c’è un mese e mezzo-due, ddove ci giochiamo veramente tantissimo, ci giochiamo la vita, e dobbiamo farci trovare pronti. Pensiamo partita dopo partita”.

L’impressione è questa, che oggi sia scesa in campo la Juventus sin dal primo minuto con una cattiveria agonistica e una rabbia diverse rispetto alle ultime partite. “Sì, ma è lo stesso spirito di martedì, quando c’è questo spirito dove lottiamo per il compagno, facciamo un centimetro in più, a partire dagli attaccanti, Dusan e Federico, che hanno fatto un lavoro impressionante, ci danno una grande mano, lottiamo su ogni pallone, siamo una squadra durissima da affrontare”.

Come l’ha presa Vlahovic per i gol annullati? “E’ un attaccante, come è giusto che sia vuole fare gol ogni partita ed è la sua forza, la mentalità, speriamo che li tenga per le partie ancora più importanti”

Foto: sito Juventus