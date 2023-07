Gatti su Bonucci: “Ci manca anche fuori dal campo”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Federico Gatti ha così parlato dal ritiro bianconero degli Stati Uniti: “Non ho mai vinto nulla e voglio vincere, come tanti miei compagni. La vittoria è la cosa più bella, perché rimane nella storia e nessuno può cancellarla. Devo affermarmi, migliorando tutto quello che ho fatto l’anno scorso in termini di presenze e di altri numeri. Essere alla Juventus è un orgoglio, ma è diffiicle starci”.

Poi ha proseguito parlando di Leonardo Bonucci: “Ci manca anche fuori. Nello spogliatoio è stato importante, per me principalmente perché era il mio primo anno. Sono scelte societarie che non mi competono, ma lo scorso anno mi ha aiutato tanto”.

Foto: Instagram Juventus