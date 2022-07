Gatti saluta il Frosinone: “Ho dato tutto per ripagare l’affetto che mi avete dato. Vi porterò sempre nel cuore”

Federico Gatti si è accasato alla Juventus e ha voluto salutare il Frosinone ed i suoi tifosi con una lunga lettera su Instagram: “È arrivato il momento dei saluti dopo solo un anno in Ciociaria. Un anno che mi ha dato tanto a livello calcistico e soprattutto a livello umano. Voi tifosi mi avete fatto capire l’amore per questi colori e per questa terra ed io ho solamente cercato di ripagarlo dando tutto me stesso in ogni allenamento, in ogni partita fino all’ultimo giorno che ho vestito questa maglia! Vi porterò per sempre nel cuore. A tutto lo staff, ai magazzinieri, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, al direttore Angelozzi, a Mister Grosso ed ad ogni mio singolo compagno, ci tengo a dire che avrete un posto speciale nel mio cuore. Farò per sempre il tifo per voi”.

Foto: Gatti Instagram