Gatti: “Non è un buon pareggio. Volevamo vincere. Ci è mancato qualcosa”

Federico Gatti, capitano della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Roma.

Queste le sue parole: “Partita importante, ma non penso sia un buon pareggio. Volevamo vincere e c’è rammarico, ma l’importante quando non si vince è non perdere. Con i nuovi dobbiamo lavorare duramente e amalgamarci ancora di più”.

Come hai visto i nuovi? “Hanno molta qualità, alla lunga ci daranno una mano anche se ci vorrà del tempo”.

Siete sempre solidi? “Sono cambiate molte cose. Pressiamo anche più alto e delle volte ci troviamo uomo contro uomo. Allegri e Motta sono top allenatori, con idee simili ma diverse. Stiamo apprendendo nuove cose, vedremo”.

Dovbyk? “Un attaccante forte, fisicamente è grosso e attacca anche la profondità. L’anno scorso non a caso è stato capocannoniere in Liga ed è bello affrontare questi giocatori”.

