Gatti: Juve e non Toro, il sorpasso a pochi passi dallo striscione

Federico Gatti era pronto per andare al Torino. Nel pomeriggio lo avevano avvertito, c’erano il placet e gli accordi da formalizzare stasera in una cena alla presenza degli uomini mercato del Frosinone. E poi? Le carte sono cambiate in mezz’ora: la Juve si è inserita, ha proposto la stessa cifra (7,5-8 più bonus per arrivare a 10) con l’impegno di lasciarlo in Ciociaria visto che il Frosinone è in piena corsa per la Serie A. Inutile legare questa cosa a una possibile contropartita per Bremer-Juve a giugno, i rapporti dopo questo contropiede al momento delle firme o quasi si raffredderanno.

Di sicuro la Juve ha deciso di entrare a gamba tesa per Gatti e un motivo ci sarà. Bremer resterà un uomo mercato per le altre big, Inter in testa.

