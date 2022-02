Gatti: “Juric mi aveva già spiegato i movimenti. Poi è arrivata la Juve”

Intervistato da La Stampa, Federico Gatti, difensore del Frosinone acquistato dalla Juventus nell’ultima sessione di mercato, ha spiegato come si è sviluppata la vicenda che lo ha visto inizialmente vicino al Torino per poi finire in bianconero: “Ho sentito Juric al telefono ed ho ricevuto una scossa di adrenalina incredibile perché è un grande motivatore. Mi ha spiegato: ‘Ti muoverai inizialmente sulla destra, poi…’. Poi mi hanno avvisato che c’era l’offerta concreta della Juventus: mio nonno, granata, mi ha aperto casa dopo le visite lampo alla Continassa in lacrime. Era felice per me”. Poi spazio anche all’emozioni provate: “Vivo una favola, ma con i piedi per terra. Chiellini e Bonucci mi hanno detto: ‘Ora non puoi più sbagliare“.

Foto: Instagram Gatti