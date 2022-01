Federico Gatti è il difensore rampante della Serie B: classe 1998, protagonista in nome della continuità e con quel vizio del gol che in situazioni del genere non guasta. Come anticipato tre giorni fa da Sportitalia, il Torino gli ha messo gli occhi addosso, in vantaggio almeno oggi sulla concorrenza, e nella speranza di poter arrivare presto a un accordo con il Frosinone.

FOTO: Instagram Gatti