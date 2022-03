Gatti: “Fare il serramentista mi ha formato. Ecco la svolta della mia carriera”

Attualmente in forza al Frosinone, ma di proprietà della Juventus, che ha deciso di scommettere su di lui per il futuro della propria retroguardia, Federico Gatti ha parlato di calcio e di vita ai microfoni di Sky Sport: “Mi alzavo la mattina quando facevo il serramentista, il muratore. Passavo la giornata a portare serramenti, tutte le mattine, mi ha formato. Poi finivo verso le 7, andavo all’allenamento e tornavo a casa alle 10.30 che dovevo cenare. La fatica mi è sempre piaciuta. La svolta della mia carriera? Quando sono stato spostato in difesa. Mi piacevano Lampard e Gerrard. Poi c’era Taarabt, ma mi è sempre piaciuto da morire Nainggolan“.

