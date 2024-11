Gatti: “Fagioli? La nostra carriera è breve. Non si può perdere il treno Juventus in questo modo. Per fortuna è stato preso in tempo”

Federico Gatti, difensore della Juventus, è tra coloro che hanno preso parte al documentario ‘Fragile’, distribuito su Amazon Prime e dedicato alla squalifica di Fagioli per ludopatia, durata 7 mesi, e al contesto dietro alla vicenda: “La nostra carriera è breve, ci sono treni che non passano sempre e lui non può sprecare l’opportunità di giocare per la Juventus per una cosa del genere. Per fortuna è stato preso in tempo”.

Questa una parte delle rivelazioni di Fagioli nel documentario: “Ho iniziato a giocare a 16 anni facendo scommesse con gli amici, ma era un modo stupido per passare il tempo. Negli anni è peggiorato, diventato più frequente: mi svegliavo con la voglia di andare a scommettere. Nell’Under 23 ho iniziato a giocare più soldi del normale. E non lo facevo per vincere, all’inizio, non avevo bisogno di soldi ma dell’adrenalina che mi dava. Quando ero alla Cremonese, a gennaio prendo il Covid e mi rimane per un mese. Stavo in casa, era diventato automatico scommettere tanto ogni giorno e ho iniziato a capire che potevo avere qualche problema. Sono andato al Sert per parlare con qualcuno ma non mi sembrava tanto utile a me stesso, pensavo di non aver bisogno di persone specializzate per uscire da questa cosa”.

Foto: sito Juventus