Gatti: “Esordire in Serie A è il sogno di ogni ragazzino. Devo migliorare tanto”

Federico Gatti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole nel giorno del suo esordio: “Sono tantissime ed è indescrivibile. L’esordio in A è il sogno di ogni ragazzino, l’ho avverato ma deve essere solo l’inizio e sono contentissimo”.

Come sarà affrontare Mbappè e Neymar che prima vedevi solo in tv?

“Vedevo in tv anche i giocatori dello Spezia, cercherò di dare il massimo quando verrò chiamato in causa e a livello di gruppo prendere il più possibile”.

Oggi con Bremer come è andata e l’intesa con Bonucci?

“Devo rigraziare il gruppo che mi ha fatto sentire parte di loro dall’inizio, da giocatore come Bremer, Danilo, Bonucci cerco solo di prendere il meglio, l’intesa aumenterà gara dopo gara”.

Cosa hai provato quando il tuo procuratore ti ha detto che era fatta con la Juve?

“Io ero un attimo così perché erano le ultime ore di mercato, ero spiazzato e dopo dovevo anche giocare. E’ stato il momento più bello della mia vita”.

