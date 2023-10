Gatti: “Emozione enorme, non ho mai mollato. Obiettivo? Tornare ad essere vincenti”

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby con il Torino.

Queste le sue parole: “Emozione enorme, tutto paga, non ho mai mollato. Gli errori mi sono serviti per crescere, oggi portiamo a casa i tre punti senza prendere gol. Tanta roba. C’è voglia di lottare tutti insieme, siamo un gruppo pazzesco, quella di oggi è una vittoria importantissima in una partita così sentita”.

State crescendo nell’attenzione? “La partita è diventata difficile quando hanno messo i tre attaccanti, ma è stata una grande prestazione da parte di tutti, chi è entrato ci ha dato una grossa mano”.

Puntate allo scudetto? “Quello è il nostro obiettivo, non so quando ma sono sicuro che torneremo a vincere”.

Nazionale? “Sono due partite fondamentali, bisogna arrivare all’Europeo”.

Foto: twitter Juventus