Gatti e la dedica all’amico scomparso a febbraio: “Da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi”

Dedica speciale, quella di Federico Gatti, per il gol vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Il difensore della Juventus ha voluto dedicare la rete a un suo amico, Marco Pezzati, conosciuto sin dai tempi del Verbania, e da quel momento i due erano diventati amici per la pelle. Marco era tifosissimo della Fiorentina, squadra contri cui Gatti ha segnato la retedecisiva. Marco a febbraio se n’è andato per sempre, troppo presto, coinvolto in un incidente stradale in Calabria, dove giocava in Serie D con la maglia del San Luca. A lui Federico ha voluto dedicare il gol che ha ridato alla Juve la gioia del successo in campionato.

“Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi” ha scritto il giocatore sui social.

Foto: Instagram Gatti