Gatti: “Con Motta è cambiato tutto. Fascia da capitano? È il coronamento di un sogno”

Iintervenuto ai microfoni di DAZN il difensore bianconero Federico Gatti ha così parlato della fascia da capitano: “Con Motta è cambiato tutto, va affrontato tutto con la massima determinazione, quella è la cosa più importante. Per me è il coronamento di un sogno, se provate a chiedere a un ragazzino quando comincia a giocare a calcio penso sia il sogno più grande per tutti, oggi cercherò di onorare questa fascia e la responsabilità che mi hanno dato il mister e i miei compagni”.

Foto: Instagram Juventus