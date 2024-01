Gatti: “Allegri la mia guida, se giochi acquisti fiducia”

Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, ha rilasciato un’intervista al settimanale SportWeek, parlando del suo momento alla Vecchia Signora: “Allegri mi ha dato tanto, è la mia guida. A cominciare dalla continuità, fondamentale per crescere. Se uno fa un errore e viene messo fuori, non crescerà mai. Se giochi, prendi fiducia. Stare alla Juve è un’altra cosa: hai mille pressioni dentro e fuori dal club. All’inizio giocavo pochissimo, avevo bisogno di un naturale periodo di adattamento a una realtà a me sconosciuta, ma non ho mai avuto dubbi su me stesso: io divento più forte nelle critiche, mi impunto per far ricredere le persone. Per il mio modo di giocare. In campo do tutto. Sbaglio come tan-ti, ma è proprio grazie agli errori, che si cresce. All’inizio giocavo pochissimo, avevo bisogno di un naturale periodo di adattamento a una realtà a me sconosciuta, ma non ho mai avuto dubbi sulle mie capacità: io divento più forte con le critiche. A Friburgo, dopo dieci panchine di fila, in una partita da dentro fuori in Europa League la svolta. Abbiamo vinto senza prendere gol, lo stesso tre giorni dopo a San Siro con l’Inter”. Infine, ha speso belle parole per l’amico Vlahovic: “Abbiamo un legame forte che nasce dal rispetto reciproco. Come carattere siamo simili. Io che ho vissuto il mondo del ‘non sei nessuno’ e che oggi sono in quello del ‘sei sulla bocca di tutti’, capisco subito perché una persona ti si avvicina, se per convenienza o sincero interesse. Con Dusan non ci sono secondi fini. Per lui mi butto nel fuoco e non lo tradirò mai”.

Foto: Instagram Juventus