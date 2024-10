Gatti: “Abbiamo lasciato due punti che peseranno, queste partite vanno vinte a tutti i costi”

“Più grave l’errore di Douglas o Vlahovic? Pesa l’atteggiamento di tutti, non è un errore di Dusan o di Douglas. Abbiamo sbagliato tutti, non esiste oggi pareggiare perché in casa sono partite da vincere queste. “Io non ho detto niente ad entrambi. Ho detto solo che ci deve servire da crescita ma non dobbiamo regalare punti così. Non è una questione di singoli. Quando le cose vanno bene o male non è merito o colpa dei singoli. Sono errori che ci devono servire da crescita perché in casa non si possono regalare punti così”.