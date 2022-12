Gatti: “A gennaio ci giocheremo la vita. Voci extra campo? Non mi interessano, io penso solo ad allenarmi e giocare”

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato al termine dell’amichevole vinta dai bianconeri.

Queste le sue parole: “Ci alleniamo ogni giorno per farci trovare pronti, a gennaio ci giocheremo la vita. Giocheremo ogni tre giorni quindi sarà importantissimo. Abbiam fatto un paio di amichevoli per mettere minuti nelle gambe e per ritrovare il ritmo partita. Eravamo fermi da un po’ di tempo, non è facile riprendere. In più abbiamo vinto, non abbiamo subito gol, dà fiducia e aiuta a lavorare meglio in settimana. Voci? Non mi interessano. Noi dobbiamo solo pensare ad andare in campo e a dare il massimo. Al resto ci pensa la società. Scanavino? Si, ci ha parlato, ci ha rasserenato. Siamo tranquilli. L’obiettivo del 2023 di squadra è quello di giocare ogni partita come una finale per trarre le conclusioni a fine anno. L’obiettivo personale è quello di migliorare tantissimo, devo farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa. Nel 2022 ho esordito con la maglia azzurra e con quella della Juventus, è stato fantastico. Ora dobbiamo lavorare a testa bassa per rendere il 2023 ancora più bello. I giovani? sono bravi ragazzi, hanno fattp un’ottima partita. Non è mai facile indossare questa maglia: complimenti a loro.”

Foto: sito Juve