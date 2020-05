Gastaldello: “Pronti a giocare? Io e i miei compagni non ci sentiamo sicuri”

Intervistato dai microfoni di Repubblica, Daniele Gastaldello, capitano del Brescia, ha espresso le sue perplessità sulla ripresa del campionato: “Se ci sentiamo pronti a giocare? Se lo chiedono a me dico di no. E poi non ci sono neanche i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Ci chiedono di riprendere ad allenarci e di tornare in campo subito, concentrando dodici partite in un mese e mezzo: è ingiusto, ne va dell’incolumità di tutti i giocatori. Parlo per me e per i compagni: se il prezzo della ripresa è farci male anche seriamente, non ne vale più la pena.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Brescia Calcio