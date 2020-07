Gastaldello: “Brescia e Bergamo sono accomunate da una tragedia. Dobbiamo vincere per i tifosi”

Intervenuto nel pre partita di Atalanta-Brescia, Daniele Gastaldello ha presentato così la gara contro i nerazzurri ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del difensore delle rondinelle: “Sappiamo la forza dell’Atalanta, non dobbiamo partire già sconfitti e dare il massimo. Brescia e Bergamo sono accomunate da una tragedia, stasera vogliamo regalare una soddisfazione per la nostra gente. Dobbiamo dimostrarlo con impegno e spirito di sacrificio. Balotelli? Si sta allenando con noi, poi le scelte tecniche spettano all’allenatore. In questo momento sarebbe sbagliato addossare tutte le colpe a Mario, la situazione di classifica è da dividere tra tutti noi. Ma quello che è accaduto dopo tra Balotelli e la società non riguarda la squadra. Tonali? Ha dimostrato di essere un grande giocatore, ma deve ancora fare tanto. Questo è il primo anno di Serie A, ma ha ampi margini di miglioramento e tutto dipende da lui. Può giocare in una big”.

Foto: profilo twitter Brescia