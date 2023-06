Gasperini: “Gilardino non è più un allievo. Milito col VAR nel 2009 avrebbe segnato 30 gol”

Parla del futuro e si lascia andare a qualche ricordo Gian Piero Gasperini. In campo a Spotorno allo Spoturnito ‘23 con la maglia della sua Atalanta, manifestazione benefica i cui proventi sono destinati all’Associazione Italiana Melanomi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telenord. Ha parlato di mister Gilardino, recentemente rinnovato dal Genoa. Ma anche di altri suoi ex giocatori che tanto bene stanno facendo in panchina: «Non è più un allievo perché ha portato il Genoa in Serie A in un modo straordinario. In questa stagione, non solo Gilardino ma anche Palladino e Bocchetti hanno fatto bene partendo dalla Primavera, per me che li ho avuti è una soddisfazione enorme: hanno un grande futuro davanti, devono far bene e continuare su questa strada». Infine, il tecnico di Grugliasco compie un tuffo nel passato: «Come sarebbe stato il campionato 2008-09 del Genoa -quello del quarto posto ex aequo con la Fiorentina- se ci fosse stato il Var? Diego Milito sarebbe stato capocannoniere con 30 gol, gliene hanno levati almeno sei o sette».

Twitter uff Atalanta