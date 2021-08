Gasperini: “Zapata resta? Penso di sì. Rinforzi? Ci sono delle opportunità. Ilicic? Doveva andare via…”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche di mercato.

Queste le sue parole: “Zapata resta? Penso di sì, ma è un pensiero mio come può essere il vostro. Non so cosa può succedere, è un mercato davvero stranissimo con pochi movimenti e poi ci sono trasferimenti eclatanti con cifre notevoli. Faccio fatica a fare previsioni”.

Sui rinforzi: “Dipenderà dalle opportunità che capiteranno. La rosa dell’Atalanta non è fatta da 16 giocatori, ma da 21. C’è un po’ di confusione, forse è colpa mia. C’è un nucleo determinante di 15-16 giocatori, poi ho sempre pensato che una società simile deve avere dei giocatori di scommessa come Bastoni, Kulusevski, Diallo. Secondo me quest’anno c’è Scalvini, mi sta dando ottime sensazioni. In quei ruoli ho sempre lasciato libera la società, soprattutto per sfruttare il settore giovanile. Il resto è quello che compone il resto della squadra. Ci sono tante opportunità, ma non intervengo. Sono state proposte cose buone, ma se si realizzano o meno non dipende da me. Io ad esempio ho detto che il portiere era un ruolo da rinforzare, poi la società ha comprato Musso: questo è tanta roba. Come l’operazione di Demiral”.

Su Ilicic: “Voleva andare via, poi si è presentato benissimo e si è allenato bene. Noi ci siamo messi a disposizione, sembrava che potesse andare via da un giorno all’altro. Poi di colpo non ha avuto richieste o altro, ha giocato con l’Alessandria. Io non ho parlato con nessuno, ma ci siamo parlati io e lui. Ho sempre avuto feeling con Ilicic, poi in alcune partite non l’ho fatto giocare. Io lo alleno come qualsiasi altro giocatore e sarò a disposizione per fargli fare bella figura in caso di cessione”.

Foto: Twitter Atalanta