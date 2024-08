Gasperini: “Zaniolo in questo momento non è competitivo”

Gasperini, nell’intervista rilasciata a L’eco di Bergamo, ha parlato delle condizioni fisiche di Zaniolo e della possibilità o meno di vederlo in campo per la sfida contro il Real Madrid della Supercoppa Europea: “Zaniolo viene da un infortunio molto serio, per molto tempo non ha appoggiato il piede a terra. Non ha corso fino al 20 luglio. E’ molto indietro e dobbiamo recuperarlo. La condizione va migliorata e lui sta lavorando con grande impegno, ma deve ritrovare proprio la funzionalità del piede. Non è in questo momento competitivo, né gli si può chiedere di esserlo. Se no gli facciamo un danno”. E sulle parole di Zaniolo che ha dichiarato di puntare alla sfida contro il Real Madrid, Gasperini risponde: “Mi fa piacere, è la dimostrazione di una volontà straordinaria. Poi però deve fare i conti con la realtà di un infortunio non banale”.

Foto: Instagram Zaniolo