Gasperini: “Zaniolo ha accusato un fastidio, non giocherà. Domani chance per Palestra”

Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, in occasione della sfida di domani di Champions League, contro lo Sturm Graz. Qui di seguito le parole del tecnico dell’Atalanta.

“È una partita di Champions, non abbiamo chiuso ancora il discorso qualificazione, domani potrebbe essere una giornata decisiva. Sturm Graz? Lo scorso anno abbiamo fatto due partite equilibrate, in casa abbiamo vinto 1-0, è cambiato qualche giocatore. È una squadra prima nel proprio paese, sono tutte partite molto equilibrate, hanno fatto solo 3 punti, ma in tutte le gare hanno perso di misura. Mi aspetto una squadra fresca, che ha voglia di giocare, dopo un periodo di inattività, mi aspetto una partita sul piano atletico preparata. Dobbiamo essere molto attenti, ritrovare grande concentrazione e attenzione, sappiamo che sarà una partita con difficoltà. Non possiamo sbagliare per l’importanza, per chiudere il discorso qualificazione che non è ancora chiuso. Zaniolo? Ha accusato un fastidio, non risulta niente di grave, non giocherà domani, poi vedremo. Non sottovaluto lo Sturm Graz, non l’ho mai fatto. È una cosa che non faremo nemmeno domani”.

Su Retegui, Cuadrado e Palestra: “Per Mateo parlano i numeri, ha avuto questo intoppo ma è rientrato subito, è stato determinante. Cuadrado è stato vicino a giocare con più continuità, purtroppo ha subito un po’ d’intoppi. Ha dovuto rallentare, adesso è recuperato. Domani sicuramente farò giocare Palestra, credo sia arrivato il momento per lanciarlo in una partita importante, credo che questo ragazzo possa essere una bella sorpresa”.

Su Carnesecchi: “È sempre stato un ragazzo di grande prospettiva, penso sia maturato anche come persona, con grande umiltà, anche nei momenti come adesso. Sta portando avanti questa voglia di migliorare”.

Foto: X Atalanta