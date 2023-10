Gasperini: “Usciamo dalla gara con maggiore consapevolezza. Ci è mancato solo il gol”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con la Juventus.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un’ottima gara, siamo cresciuti e nel finale abbiamo avuto occasioni nitide per vincere. Satsera ci stava, siamo dispiaciuti”.

Che dimensione le lascia questa partita? “Usciamo con buona consapevolezza. Siamo stati compatti e, nel corso della gara, abbiamo saputo avriare assetto. Chi è entrato ha dato buone risposte, ciò ci permette di avere più alternative”.

Compattezza diversa dello scorso anno? “Giocando tanto insieme, miglioriamo in tutti i reparti. Sono soddisfatto, la squadra è cresciuta e può giocarsi bene anche partita come questa”.

Mancato solo il gol? “Penso di sì. Sono contento dell’atteggiamento e avremo la possibilità di recuperare Scamacca, che oggi poteva dare una soluzione diversa. Felice della prova di Muriel, l’ho visto puntare con molta energia. Questa giornata ci ha fatto fare un salto di qualità nella convinzione per affrontare questo campionato”.

Sugli obiettivi: “Trovo fuori luogo mettere obiettivi in questo momento. Stiamo inserendo i nuovi e lo facciamo attraverso questa prestazioni. Adesso la dimensione del campionato non ci consente di avere obiettivi prestigiosi, poi nel caso non ci tireremo indietro”.

Foto: twitter Atalanta