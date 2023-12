Gasperini: “Thiago Motta era un giocatore straordinario”

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha presentato la partita che vedrà la sua Atalanta sfidare il Bologna allo stadio Dall’Ara: “Abbiamo quasi tutti a disposizione tranne Toloi e Palomino. Veniamo da una striscia positiva tra campionato ed Europa League, nel calcio però si azzera tutto e si riparte. Il Bologna è l’avversario peggiore da affrontare in questo momento. Loro hanno fatto bene contro l’Inter, ci sarà tanta gente allo stadio e c’è tanto entusiasmo, è un grande test per noi. Lo scorso anno fecero bene nel girone di ritorno, adesso dimostrano di meritare la posizione in classifica che hanno. Meritano l’Europa”.

L’elogio per il suo ex giocatore Thiago Motta: “Era un giocatore straordinario per la tranquillità e la sicurezza tecnica che aveva, sapeva in ogni situazione come muoversi. La sua squadra ha queste caratteristiche, sarà bello rivederci in campo in una partita così importante”. Infine sulla Superlega: “Bisogna capire, sicuramente è stata bocciata. Nei prossimi mesi o anni vedremo il significato di questa sentenza. Ma il calcio deve essere di tutti e meritocratico”.

Foto: Twitter Atalanta