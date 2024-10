Gasperini sulla gara col Celtic: “Dobbiamo essere attenti e giocare bene. Sarà una partita aperta”

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’importante partita di domani contro il Celtic, in Champions League. Il tecnico dell’Atalanta si attende una gara vivace e dagli alti ritmi.

“In campionato queste ultime due vittorie hanno migliorato la classifica, ma questa è un’altra competizione. Mi auguro che sia una partita di calcio bella e piacevole. Poi c’è sempre una componente agonistica che deve stare nei limiti del regolamento. Credo sarà una partita aperta perché sono due squadre che cercano di fare gol. Loro dominano da anni il proprio campionato. Ha dei giocatori veloci, dovremo fare un’ottima gara. Borussia-Celtic? In Champions bisogna stare attenti perché ci sono alcune squadre top con cui se sbagli gara si può prendere tanti gol. Sappiamo che loro davanti soprattutto sono molto pericolosi. Dobbiamo essere attenti e giocare bene per vincere”.

La situazione infortunati: “Dobbiamo vedere l’ultimo allenamento oggi, abbiamo dell’emergenza in difesa, soprattutto Hien e Kolasinac, vedremo oggi”.

Foto: Twitter Atalanta