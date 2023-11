Gasperini: “Abbiamo giocato alla pari, forse meritavamo qualcosa in più noi. Sul rigore siamo stati ingenui”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato a Dazn la sconfitta per 2-1 subita in casa contro l’Inter. Ecco le sue parole:

Sulla gara: “Giocata alla pari, credo che abbiamo fatto qualcosa in più noi. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà all’inizio del secondo tempo, dobbiamo rimproverarci molto poco tranne qualche imprecisione sugli episodi. Dobbiamo dare anche merito all’Inter, ti può castigare come successo sul gol di Lautaro”.

“Se lasciamo stare la delusione del risultato dobbiamo trarre cose molto buone da questa partita, per quel poco che abbiamo concesso ad una squadra forte come l’Inter ma per lunghi tratti siamo riusciti sempre a giocare. Ci deve dare energia, nel momento in cui perdi c’è delusione ma martedì rivedendo la gara troveremo maggiore forza”.

Sul rigore: “Siamo stati un po’ ingenui noi, è un rigore sul quale dobbiamo saperci fermare. Mi ha fatto arrabbiare il fatto che, una decina di minuti prima, ci siano stati 3-4 falli di fila contro di noi. Probabilmente dopo un fallo non dato su Dimarco che c’era, non mi è piaciuto ma non c’entra niente col rigore e col resto della gara, che è stata corretta e combattuta”.

Su De Ketelaere: “Per me rimane un attaccante, anzi: vedendolo sempre di più lo vedo sempre meglio vicino alla porta, dove ha la possibilità con tecnica e statura di poter fare giocate positive. Lontano dalla porta è in difficoltà nello spunto e diventa abbastanza normale, vicino alla porta è molto più efficace. Ha messo qualche palla importante, ha anche giocato pochi minuti”.

Foto: Twitter Atalanta