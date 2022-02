Gasperini: “Sul primo gol c’è fallo di mano di Pereiro. Il VAR lo ha visto, perché non è intervenuto?”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport, dopo il ko contro il Cagliari, analizzando l’azione che ha portato al primo gol dei sardi: “Ci sono gli episodi, come sempre, che cambiano la partita. Nel primo gol abbiamo la sensazione che Pereiro la prende di mano. Le abbiamo viste tutte le immagini, sappiamo benissimo che è successo. Gli episodi pesano. La vedono al VAR, ma se non è fallo di mano questo cosa devo pensare? Abbiamo visto tre immagini e che c’è fallo di mano. Ci sono tre immagini nette e una dubbia. Sul VAR non siamo fortunatissimi in casa, non so come sia stata valutata. È netto che la prenda col braccio, poi cosa devi pensare? L’ha valutato involontario? Non lo so. Sono stati fermi qualche minuto, difficile non vedere che tocca il braccio. Probabilmente è stata interpretata diversamente”.

Foto: Twitter Atalanta