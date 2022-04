Gasperini sul mancato rigore: “Sui falli di mano c’è una confusione assurda, prima fischiato uno meno netto”

Il rammarico per l’eliminazione dall’Europa League per mano del Lipsia, in casa Atalanta, è accresciuto dalle recriminazioni per un possibile calcio di rigore non dato ai bergamaschi a seguito di un tocco di mano di Dani Olmo. Parlando in conferenza stampa dopo l’incontro, l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha commentato l’episodio.

Queste le dichiarazioni del tecnico: “La cosa strana è che prima ha dato un calcio di punizione che per me era meno evidente del mancato rigore. Sui falli di mano c’è grande confusione ea lo stesso arbitro, in trenta secondi, ha valutato come più grave il primo episodio rispetto al secondo più netto”.

Foto: Twitter Atalanta