Gasperini sul caso Juve: “Non dobbiamo pensarci, puntiamo a pizzicare una squadra davanti”

Gasperini durante la conferenza è stato pizzicato sulla battaglia per l’Europa, al centro del tema il caso Juventus e i tanti scontri diretti: “L’unico modo è non pensarci, dobbiamo pensare a guardare la nostra classifica, a guardare davanti se riusciamo a pizzicare una squadra, abbiamo mille motivazioni per poter guardare avanti. Domani non sarà quella decisiva, al di là degli scontri diretti che riguarderanno anche noi, abbiamo bisogno di vincere al di là di quello che fanno quelle davanti a noi. Non so di quanti punti abbiamo bisogno, ogni settimana ci sono risultati particolari, meglio pensare partita dopo partita”.

Foto: Gasperini Twitter Atalanta