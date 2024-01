Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 contro il Frosinone, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Nadir Zortea: “Partirà? Un po’ mi dispiacerebbe, fa bene ed è serio. Quest’anno siamo in tanti in quel ruolo, vedremo le evoluzioni di Bakker e Holm. Siamo tanti, è giusto che giochi ma un po’ mi dispiace”.

Foto: Instagram Zortea