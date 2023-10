Intervenuto ai microfoni di Sky il tecnico orobico Gian Piero Gasperini ha parlato anche di Gianluca Scamacca e di un suo imminente rientro .

Queste le sue parole: “Speriamo sia disponibile per giovedì. Punto a recuperarlo per l’Europa League con lo Sportin. È una buona notizia e un’alternativa in più che stasera per le sue caratteristiche sarebbe stato importante”.